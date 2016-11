Saisonküche: Chefredaktorin Christine Kunovits verlässt Migros-Medien

Christine Kunovits, Chefredaktorin «Saisonküche» und Co-Leiterin Magazine & Content, hat sich entschieden, die Migros-Medien nach über elf Jahren im ersten Quartal 2017 zu verlassen. Sie will sich neuen Herausforderungen stellen, wie es in einer Mitteilung heisst.

2005 übernahm Christine Kunovits die Chefredaktion des Kochmagazins «Saisonküche». In dieser Zeit hat sie das Kochmagazin erfolgreich geführt und inhaltlich weiterentwickelt. Sie zeichnete für drei Redesigns verantwortlich. Weiter war Christine Kunovits massgeblich am Aufbau des Kulinarikbereichs innerhalb der Migros-Medien und dessen Positionierung beteiligt. Seit Juni 2012 leitete sie zusammen mit Susanna Heim den Bereich Magazine & Content. In dieser Funktion verantwortete sie neben der «Saisonküche» auch die Konzeption und Umsetzung kulinarischer Inhalte von Auftragsprodukten, die in Zusammenarbeit mit der Migros realisiert wurden. Dazu gehören unter anderem die Kochbücher «Green Gourmet Family» und «Die Grillmacher».

«Christine Kunovits hat die Saisonküche und den Bereich Kulinarik mit ihrem Enthusiasmus und Herzblut grundlegend mitgeprägt. Ich bedaure ihren Entscheid, akzeptiere aber ihren Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Für ihr grosses Engagement danke ich ihr herzlich und wünsche ihr für ihre Zukunft alles Gute», wird Lorenz Bruegger, Leiter Direktion Migros-Medien, in der Mitteilung zitiert.

Die Gesamtleitung des Bereiches Magazine & Content übernimmt ab sofort Susanna Heim. (pd)