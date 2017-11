Radio Zürisee: Dani Keller verstärkt die Redaktion

Bei Radio Zürisee kommt es per sofort zu einem personellen Wechsel in der Redaktion, wie der Sender in einer Mitteilung schreibt. Für Andi Wullschleger kommt Dani Keller.

Keller schloss an der ZHAW mit einem Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation ab. Er verfügt bereits über Medienerfahrung. Für die Zürich Oberland Medien war er als stellvertretender Ressortleiter tätig, bei «20 Minuten» gehörte er der Sportredaktion an. Auch Radioluft hat Keller bereits geschnuppert: 2011 absolvierte er ein dreimonatiges Praktikum bei Radio Zürisee. Zuletzt war er bei der Champions Hockey League angestellt, wo er in der Kommunikationsabteilung arbeitete.

Andi Wullschleger gibt seine Festanstellung beim Seesender per Ende November auf, um sich mehreren privaten Projekten zu widmen. Als freier Mitarbeiter werde Wullschleger jedoch auch künftig sporadisch für Radio Zürisee im Einsatz sein. (pd/maw)