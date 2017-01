Gratis-Sonntagszeitung: Das Blocher-Blatt könnte «60 Minuten» heissen

Kürzlich wurden die beiden Marken «60 Minuten» und «1 Stunde» in der Schweiz geschützt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Der Eintrag «60 Minuten» erhielt den Zusatz: «Am Sonntag».



«Wir prüfen derzeit mehrere Namensvarianten», bestätigt Rolf Bollmann, Geschäftsführer der «Basler Zeitung» gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Das Projekt für eine Gratis-Sonntagszeitung sei alles andere als spruchreif. Dies bestätigt auch Christoph Blocher in der aktuellen Ausgabe des Internetsenders «Teleblocher». Der Alt-Bundesrat meinte am Freitagmorgen, dass er schon bereit wäre, Geld in eine Sonntagszeitung zu investieren. Nur müsse sich das Projekt langfristig auch rechnen. Teuer wäre bei einer Gratis-Sonntagszeitung vor allem der Vertrieb. Experten rechnen mit Kosten von rund 100 Millionen Franken und einer Durststrecke von ungefähr fünf Jahren, bis das Projekt schwarze Zahlen schreiben könnte. Erschwerend kommt dazu, dass der Sonntagszeitungsmarkt längst nicht mehr so rentabel ist wie vor einigen Jahren.

Im August 2016 wurde bekannt, dass dem SVP-Chefstrategen Christoph Blocher eine neue Sonntagszeitung vorschwebt. Damals sagte Bollmann zu persoenlich.com: «Vermutlich würden uns alle sogenannte Medienexperten für verrückt erklären, wenn wir eine solche Zeitung lancieren würden. Das haben allerdings die Experten auch schon im Jahr 1999 beim Start von ‹20 Minuten» erklärt›.»

Auf Twitter wird spekuliert und diskutiert. Beispielsweise darüber, ob die NZZ gemeinsame Sache mit der BaZ mache – denn die Domain 60minuten.ch wurde von der NZZ-Gruppe registriert. Allerdings gehört sie mit grosser Wahrscheinlichkeit den NZZ Regionalmedien, welche auf TVO eine gleichnamige Sendung haben.

Eingetragen hat Bollmann die neuen Marken nicht selbst, sondern das Basler Anwaltsbüro Battegay Dürr Wagner. Die Kanzlei der «Basler Zeitung» ist die Inhaberin der Marke. Gegenüber dem Tagi hat Partner Martin Wagner die Sicherung der Marken und den Auftrag von Bollmann bestätigt.





Nicht sonderlich erfreut ist man bei Tamedia. «Wir haben Battegay Dürr Wagner aufgefordert, die Marke zurückzuziehen», sagt Sprecher Christoph Zimmer zum «Tages-Anzeiger». Die Verwendung der Zeitangabe «60 Minuten» für ein Medienprodukt sei eine klare Verletzung der Marke «20 Minuten». (clm/ma)