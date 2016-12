Watson: Das Newsportal baut sein Reporterteam aus

von Claudia Maag

«Willst du die Medienbranche revolutionieren? Willst du in einem einzigartigen Team mitarbeiten? Bist du das nächste Mediensternchen am Himmel?» Mit diesen drei Fragen beginnt Watson seine Stelleninserate. Nun sind auch mehrere Reporter, inklusive Chefreporter, aufgelistet. Denn: Watson baut sein Reporterteam aus, wie Chefredaktor Maurice Thiriet auf Nachfrage von persoenlich.com bestätigt.

Insgesamt handelt es sich 530 Stellenprozente, die das Reporterteam umfassen soll - gegenüber vormals 370. Laut Thiriet haben verschiedene Mitglieder der Reporterabteilung ihre Pensen seit Anfang 2016 reduziert, zudem haben zwei Reporter gekündigt. Watson verlassen werden Felix Burch und Rafaela Roth. «Aus der einstmals stolzen Reporterabteilung ist also ein Rumpfteam geworden, das neu aufgestellt und ausgebaut werden muss», sagt der Chefredaktor.

Doch was will das Newsportal mit dem Ausbau verändern? Watson sei stark in der Einordnung, Analyse und Kommentierung der schweizerischen und der internationalen politischen und wirtschaftlichen Grosswetterlage, der Sportberichterstattung, in der Unterhaltung, der Kulturberichterstattung und der raschen und vollständigen 24-h-Abdeckung der Newslage, so Thiriet. «Die Recherche, die journalistische Eigenleistung, die für das Publikum mit harten Fakten und präzis-kritischem Hinterfragen einen Erkenntnisgewinn und Orientierung schafft in kontrovers geführten Debatten und umstrittenen Themen, ist in letzter Zeit jedoch zu kurz gekommen, und das muss wieder ändern.» Finanziert würden die Stellen über das bestehende Budget «aus natürlicher Fluktuation».