BaZ-Zeitungsdeal: Der Deal stärkt Christoph Blocher und Tamedia

Der Zürcher Medienkonzern Tamedia und der Politiker Christoph Blocher sind sich handelseinig geworden: Blocher reicht die «Basler Zeitung» (BaZ) an Tamedia weiter; im Gegenzug überlässt der Medienkonzern dem Politiker das «Tagblatt der Stadt Zürich» und weitere Lokalblätter.

«Tamedia übernimmt die BaZ», liess der Zürcher Medienkonzern am Mittwoch die Öffentlichkeit wissen (persoenlich.com berichtete). Damit schreitet Tamedia in der Umsetzung der eigenen Strategie weiter fort. «Die Einbindung in das Netzwerk von Tamedia wird eine starke Regionalredaktion ermöglichen», heisst es in der Mitteilung von Tamedia.

«Damit baut Tamedia ihre vorherrschende Stellung in den Schweizer Medien weiter aus», kommentiert die Gewerkschaft Syndicom. Der Konzern dominiere schon ohne diese Übernahme die Schweizer Medienlandschaft. Syndicom untermauert diese Aussage damit, dass in der Deutschschweiz rund 40 Prozent der Gesamtauflage der Tagespresse aus dem Haus Tamedia stamme und in der Romandie 69 Prozent.

Die «Basler Zeitung» weist gemäss den aktuellsten Zahlen der AG für Werbemedienforschung (Wemf, inklusive Replica) eine Auflage von 46'353 Exemplaren auf; 2014 waren es 53'498 Exemplare gewesen. Gemäss neuster Mach-Basic-Studie hat die BaZ 2018 (inklusive Replica) 99'000 Leserinnen und Leser. Seit 2013 ist die Zahl der Leserinnen und Leser um 19,5 Prozent abgesackt.

Blocher setzt auf Gratisblätter

Verkäuferin der BaZ ist die Zeitungshaus AG. Diese hatte noch unter dem alten Namen BaZ Holding AG im August vergangenen Jahres 24 Gratisblätter, vorab aus der Zentral- und Ostschweiz, gekauft. Diese sind in einer Tochter der Zeitungshaus AG mit Sitz in Baar ZG zusammengefasst.

Die zweite Tochter mit Sitz in Basel gibt die BaZ heraus. Mitbesitzer der Zeitungshaus AG ist Christoph Blocher; treibende Kräfte neben ihm sind Verwaltungsratspräsident Rolf Bollmann und BaZ-Chefredaktor Markus Somm.

Im Gegenzug zum Verkauf der BaZ erhalten sie diverse Lokalanzeiger. Der gewichtigste ist das «Tagblatt der Stadt Zürich», das bis anhin zu 65 Prozent Tamedia gehört hat und zu 35 Prozent der Lokalinfo AG Zürich. Beide Besitzer übergeben ihre Anteile an die Zeitungshaus AG.

Grössere Imperien

Darüber hinaus reicht Tamedia seine beiden Gratiszeitungen «Furttaler» und «Rümlanger» an die Zeitungshaus AG weiter. Und in der Romandie gehen die beiden laut Zeitungshaus grössten Lokalanzeiger der Westschweiz, «Lausanne Cités» und «GHI, Genf», an das Blocher-Unternehmen über. Damit wird die Zeitungshaus AG künftig zusammengenommen über 1,3 Millionen Exemplare seiner Gratiszeitungen herausgeben, wie sie in der Mitteilung schreibt.

Allein das «Tagblatt der Stadt Zürich» hat gemäss Wemf eine aktuelle Auflage von 126'594 Exemplaren. Die wöchentlich erscheinende Zeitung ist derzeit das Amtsblatt der Stadt Zürich. Sie wird in die meisten Haushalte verteilt.

Wie es in der Mitteilung der Zeitungshaus AG heisst, ist das Unternehmen mit dem Ziel gegründet worden, «die Medienvielfalt zu fördern». Diesem Ziel diene auch die aktuelle Transaktion.

«Der SVP-Milliardär Christoph Blocher baut sein letztes Jahr zusammengekauftes Gratiszeitungsimperium aus», kommentiert hingegen Syndicom. Die Gewerkschaft vermutet, dass er «dieses nach Bedarf zu Propagandazwecken für seine Kampagnen einsetzen wird» und das dieses Kalkül eher mit Gratiszeitungen denn mit der Tageszeitung BaZ aufgehen werde.

Tamedia: Platzhirsch bei Tageszeitungen

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass mit dem Verkauf der BaZ an Tamedia das Ostschweizer Medienunternehmen Somedia von Hanspeter Lebrument endgültig ausgebootet wird. Somedia gibt unter anderem die Tageszeitungen «Südostschweiz» und «Bündner Tagblatt» heraus.

Seit Frühjahr 2017 besorgt das Medienhaus Somedia in Chur Korrektur und Layout für die BaZ. Dass eine angedachte Zusammenarbeit beim Mantelteil mit Somedia nicht zustande kommen würde, deutete sich indes schon länger an. (sda/eh)