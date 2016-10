NZZ Folio: Deutscher Journalistenpreis «Punkt» für Reto Schneider

Den Preis für Technikjournalismus und Technikfotografie «Punkt» erhalten in diesem Jahr Dr. Michael Spehr und Dr. Lukas Weber für ihren gemeinsamen Beitrag «Die smarte Kapitulation» (FAZ) und Reto Schneider für «Das Duell» («NZZ Folio»). Beide Texte setzen sich mit der Digitalisierung auseinander – in einer Reflexion, wem das Smart Home nutzt, und im Selbstexperiment Mensch gegen Maschine, Gehirn gegen künstlichen Intelligenz. Der von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Acatech ausgelobte Preis ist mit jeweils 5000 Euro dotiert und wird auf der Festveranstaltung im Beisein von Bundespräsident Joachim Gauck am 12. Oktober vergeben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Wissenschaftsjournalist Reto Schneider wagt in seiner Reportage «Das Duell» ein Selbstexperiment: In sechs unterschiedlichen Disziplinen wie Schach, Journalismus und Bilderkennung tritt er gegen den Computer an. Die «Punkt»-Jury lobt die erfrischende journalistische Darstellungsform, mit der Reto Schneider Technik erfahrbar mache und gleichzeitig einen fundierten Überblick über die künstliche Intelligenz gebe. Der eloquente, amüsante Erzählton trage zu einem besonderen Lesevergnügen bei. (pd)