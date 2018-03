SRG: Direktor Ruedi Matter verlässt SRF

Der Regionalvorstand der SRG Deutschschweiz hat an seiner Sitzung vom Donnerstag in Absprache mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand beschlossen, den Nachfolgeprozess für die Direktion von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) im April zu lancieren. Die Wahl des neuen Direktors oder der Direktorin SRF ist für Ende 2018 geplant, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Regionalvorstand wird die Position extern ausschreiben und nach Abschluss des Auswahlverfahrens eine Kandidatin oder einen Kandidaten nominieren und dem Verwaltungsrat der SRG zur Wahl empfehlen. Dieser Prozess soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Auf Wunsch von Marchand hat sich Matter bereit erklärt, über seine Pensionierung im Oktober hinaus seine Aufgabe wahrzunehmen, bis die Nachfolge geregelt ist und eine neue Direktorin oder ein neuer Direktor zur Verfügung steht.

Seit sieben Jahren Direktor

Matter leitet SRF seit der Fusion von Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen 2011. In diesen mehr als sieben Jahren seiner Direktionszeit hat sich SRF sehr stark verändert und in allen Bereichen ständig weiterentwickelt und den neuen Publikumsbedürfnissen angepasst, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

«Ruedi Matter hat tiefgreifende und wichtige Reformen für SRF erfolgreich umgesetzt und bei Radio und Fernsehen die Konvergenz eingeführt», wird Marchand zitiert. «Die Programme von SRF laufen sehr gut, wie die jüngsten Zahlen belegen, daher bin ich Ruedi sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, seine Aufgabe weiter wahrzunehmen, bis die Nachfolge geregelt ist.» Für die umsichtige Planung der SRG-Reformschritte bis Juni und den raschen Start der Umsetzung bereits im zweiten Halbjahr 2018 sei es von grosser Bedeutung, dass die Direktion der grössten SRG-Unternehmenseinheit ohne Unterbruch voll handlungsfähig sei, so Marchand.

Matter ergänzt: «Ich bin glücklich, dass sich unsere Programme so erfolgreich behauptet haben, insbesondere unsere Neuerungen online für ein junges Publikum.» Auch mit dem Einstieg in die Produktion von fiktionalen Serien wie «Der Bestatter» und später «Wilder» habe SRF Innovationskraft bewiesen. «Besonders wichtig war für mich, dass wir die Herausforderungen um die Abstimmung vom 4. März so gut bewältigt haben», so Matter.

Matter begann seine journalistische Laufbahn als Redaktor der Basler «National-Zeitung». Nach verschiedenen Tätigkeiten und Funktionen beim Schweizer Fernsehen, bei McKinsey & Co., Ringier und dem Nachrichtensender n-tv wurde er 2006 Chefredaktor von Schweizer Radio DRS.

In jüngster Zeit wurden intern Forderungen laut, dass Matter seinen Sessel räumen soll (persoenlich.com berichete). (pd/cbe)