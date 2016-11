Katastophenfall: Durch Umstellung auf DAB+ droht Info-Lücke

Zürichsee Medien AG

Radio Zürisee vergrössert Empfangsgebiet

Der Sender aus Rapperswil investiert weiter in den digitalen Vertrieb seines Programms. Dieses ist neu in der gesamten Deutschschweiz per DAB+ empfangbar.