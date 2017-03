Philipp Landmark: Ex-Chefredaktor macht sich selbstständig

von Edith Hollenstein

Nun ist klar, was Philipp Landmark Neues anpackt: Der frühere Chefredaktor des «St. Galler Tagblatts» macht sich selbstständig. Seine Firma Landmark Media GmbH ist bei Moneyhouse vermerkt.

Vor allem Journalismus

«Ich werde vor allem journalistisch tätig sein. Zum Angebot gehören auch Schulungen, Medienkompetenz-Unterricht. Ich kann mir vorstellen, an Schulen, bei KMUs oder in der Journalisten-Ausbildung tätig zu sein. Zudem werde ich auch Moderationen und Coachings anbieten», sagt Landmark auf Anfrage von persoenlich.com.

Seine Firma ist – zusammen mit anderen Start-ups – im Startfeld an der Lerchenfeldstrasse 3 in St. Gallen beheimatet. In seinem Einzelbüro sitzt er im früheren «Tagblatt»-Komplex in unmittelbarer Nachbarschaft zum früheren Arbeitgeber. «Ich werde sicherlich auch künftig mit dem ‹Tagblatt› in irgendeiner Form zusammenarbeiten, denn wer in der Ostschweiz etwas im Bereich Medien und Kommunikation macht, kommt nicht um dieses Unternehmen herum», sagt Landmark.

Projekte mit dem «Tagblatt»

Der 50-Jährige kam 2006 als Chef der Stadtredaktion zum «St. Galler Tagblatt» und wurde 2009 Chefredaktor. 2016 gab er als Reaktion auf eine Neuorganisation durch die NZZ-Gruppe seinen Rücktritt bekannt und arbeitete seither noch auf Projektbasis mit dem Unternehmen.

Neben Landmark als Geschäftsführer wird im Handelsregister seine Ehefrau, NZZ-Journalistin Christina Neuhaus Landmark, als Zeichnungsberechtigte genannt. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Neuhaus die «NZZ am Sonntag» wieder verlässt und per September 2017 zur NZZ zurückkehrt, wo sie bereits 16 Jahre lang gearbeitet hatte (persoenlich.com berichtete).

«Meine Frau spielt keine Rolle in der Firma. Sie hat einfach eine Unterschriftsberechtigung für den Fall, dass mir etwas passieren sollte».