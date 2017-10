real21-Medienpreis: Freie Journalistinnen ausgezeichnet

Der mit 10‘000 Franken dotierte Hauptpreis geht an Elvira Isenring für ihren im Radio Stadtfilter Winterthur ausgestrahlten Beitrag «The Black Elephant – Kultureller Widerstand im Sudan». Das Feature erzählt vom Treiben der jungen, kreativ engagierten Sudanesen. Elvira Isenring besuchte dafür ein Theater- und ein Filmfestival und hat mit vier Kulturschaffenden gesprochen, die den politischen Widrigkeiten mit Erfindungs- und Einfallsreichtum trotzen. Sie bietet, wie Afrika-Spezialist und Jurymitglied Ruedi Küng in seiner Laudatio ausführte, einen «äusserst informativen und immer wieder überraschenden Blick» auf ein Land, das in den Medien fast ausschliesslich mit Katastrophen, Krieg und islamistischer Diktatur in Verbindung gebracht wird.





Tugba Ayaz wird mit dem Förderpreis (5‘000 Franken) ausgezeichnet. Sie berichtet in ihrer Reportage «Gründerzeit hinter der Sperranlage», welche in der SonntagsZeitung erschienenen ist, von der Start-up-Szene in Ramallah. Die einfühlsam porträtierten jungen palästinensischen IT-Unternehmer und -Tüftlerinnen sind für einmal nicht Opfer, vielmehr junge Menschen mit Visionen und wirtschaftlichen Ambitionen trotz realpolitischen Hindernissen, würdigte Jurymitglied Anja Prodöhl von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit die Reportage.



Die Arbeiten der beiden Preisträgerinnen sind auf real21.ch zum Nachhören beziehungsweise -lesen zu finden. (pd/maw)