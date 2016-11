Tamedia: Glamouröses Special von «20 Minuten Friday»

Die Weihnachts-Sonderausgabe von «20 Minuten Friday» besticht durch einen glamourösen Auftritt mit einem Hochglanz-Cover in spezieller Goldfolienoptik. Der Heftumfang wurde auf 84 Seiten erhöht und bietet so Platz für 18 Seiten Geschenktipps, Beautylooks zum Nachstylen, ein exklusiv für «Friday» erstelltes Festtagsrezept der Kochbuchautorin Nadia Damaso sowie viele weitere Geschichten rund um das schönste Fest des Jahres, heisst es in einer Mitteilung.

«In dieser glossy Ausgabe finden unsere Leserinnen und Leser so ziemlich alles zum Thema Weihnachten: von Modeshootings, die uns auf die Festsaison einstimmen, Real-People-Models, die uns von ihren schönsten Geschenken erzählen, einer Typologie, die uns zum Schmunzeln bringt, bis hin zu Ratschlägen eines Experten, der weiss, wie man Stress mit der Familie vermeidet», wird «Friday»-Redaktionsleiterin Kerstin Netsch zitiert. Im Werbemarkt habe das Spezialheft grossen Anklang gefunden und das geplante Anzeigenangebot sei restlos ausverkauft.

Das «Friday»-Weihnachtsspecial erscheint auf Deutsch und exklusiv auf Französisch. (pd)