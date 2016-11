Neue Zürcher Zeitung: «Im Laufe der Jahre hat sich viel Speck angesammelt»

Swiss Media Forum 2016

«Ich wünsche mir neue Aktionäre für Admeira»

Roger de Weck wiederholt am Swiss Media Forum sein Angebot, welches er bereits an der Service-Public-Tagung in Bern geäussert hatte: Die Werbevermarktungsfirma ist offen für zusätzliche Besitzer.

von Edith Hollenstein