No-Billag

Im Ständerat hat die Initiative keine Chance

Eine Abstimmung war nicht nötig. Am Mittwoch herrschte im Rat seltene Einigkeit: Die Annahme von No-Billag würde das Funktionieren der Demokratie gefährden, lautete der Tenor. Daneben waren jedoch sowohl der Ständerat als auch der Bundesrat nicht der Meinung, dass die SRG alles gut mache. Doris Leuthard empfahl der SRG, bescheidener aufzutreten.

Medienministerin Doris Leuthard an der Frühlingssession am Montag, 6. März 2017 in Bern. (Keystone/Anthony Anex)