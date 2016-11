AZ Medien: Jan Müller verlässt Radio 24

Medien für alle

«Sind gegen ‹No-Billag›-Radikalforderungen»

«Edito»-Chefredaktor Philipp Cueni erzählt persoenlich.com, welche Ziele die Bewegung «Medien für alle» hat.

«Medien für alle» tritt am Montag erstmals öffentlich mit einer Tagung in Erscheinung. Philipp Cueni, Chefredaktor des Magazins «Edito», engagiert sich in der Bewegung und erzählt persoenlich.com, welche Ziele die Gruppe hat.

von Claudia Maag