SRF: Karin Frei verlässt den «Club»

Seit Herbst 2011 ist Karin Frei Redaktionsleiterin und Moderatorin beim «Club». Nach sechs Jahren bei der Diskussionssendung hat sich Frei nun entschieden, dass sie eine neue Herausforderung in Angriff nehmen möchte und darum voraussichtlich auf Ende Jahr den «Club» verlässt. Es werden nun Gespräche geführt, ob und in welcher Funktion Karin Frei bei SRF künftig tätig sein werde, heisst es in einer Mitteilung.

«Der Club ist und bleibt eine der interessantesten Herausforderungen bei SRF. Ich durfte viele wunderbare und eindrückliche Menschen kennenlernen und gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen», wird Frei in einer Mitteilung zitiert. Nach sechs Jahren an der Front freue sie sich jedoch, wieder etwas Neues in Angriff zu nehmen.

Frei hat europäische Ethnologie, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Völkerrecht studiert und arbeitet seit 1992 für SRF. Sie war bis 1994 als Redaktorin und Moderatorin bei DRS 3 tätig, danach freischaffend für Schweizer Radio DRS und diverse Printmedien. Ab 1996 moderierte die Luzernerin auf DRS 1 das Abend- und Nachtprogramm, ehe sie 2004 als Moderatorin und Redaktorin zur Hintergrundsendung «Doppelpunkt» wechselte. Ab 2009 war sie parallel dazu Gastgeberin der Talksendung «Persönlich». Die Nachfolge von Karin Frei ist noch nicht geregelt. (pd/wid)