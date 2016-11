NZZ Geschichte: Künftig erscheinen sechs Ausgaben im Jahr

Die Nachfrage nach journalistisch aufbereiteten Geschichtsthemen in der Schweiz ist gross: Auf vielfachen Wunsch der Leserschaft erhöht die «Neue Zürcher Zeitung» den Publikationsrhythmus ihres Magazins «NZZ Geschichte». Ab 2017 erscheint dieses neu alle zwei Monate.

Das Magazin beleuchtet jeweils historische Themen mit Bezug zur Gegenwart. Seit Beginn im April 2015 habe «NZZ Geschichte» ein durchwegs positives Feedback erhalten, heisst es in einer Mitteilung des Medienunternehmens vom Dienstag. Die Nachfrage nach Geschichtsthemen sei ungebrochen sehr gross. Deshalb werden ab Januar statt vier Ausgaben jährlich deren sechs produziert.

Die Frontseite der aktuellen Ausgabe «NZZ Geschichte».

Das erste Heft im neuen Jahr erscheint am 12. Januar. In der Titelgeschichte «Der Mensch und seine Natur» beleuchtet die Historikerin und Journalistin Claudia Mäder die wechselhafte Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Natur, wie es weiter heisst. Für das Magazin publizistisch verantwortlich ist Peer Teuwsen. Zur Redaktion gehören Journalisten, Historiker und Buchautor Martin Beglinger. Gestaltet wurde das Magazin von Designer Tyler Brûlé. Am Konzept wird nichts verändert. (sda/wid)