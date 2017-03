Lisa Känzig löst in dieser Funktion Karin El Mais ab, die auf den selben Zeitpunkt als Unterhaltungschefin zur «Schweizer Illustrierten» wechselt (persoenlich.com berichtete). «Mich interessieren die Geschichten der Personen hinter den schnellen Schlagzeilen», lässt sich Känzig in einer Mitteilung von Tele Züri zitieren. Dafür sei «TalkTäglich», das zudem auch auf Tele M1 und Tele Bärn ausgestrahlt wird, die richtige Plattform.

Vor ihrem Engagement bei Radio 1 war die 31-Jährige in den Funktionen als Reporterin und Nachrichtenredaktorin bei Radio Energy Zürich tätig. Sie hat an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) einen Bachelor of Arts in Kommunikation und Journalismus erworben. (pd/tim)