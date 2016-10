Liechtensteiner Volksblatt: Lucas Ebner und Max Müller neu in Co-Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der Liechtensteiner Volksblatt AG, Herausgeberin der Tageszeitung «Liechtensteiner Volksblatt», bilden neu Co-Chefredaktor Lucas Ebner und Max Müller. Sie lösen den bisherigen Verlagsleiter Daniel Süper per 1. November ab.

Wie die Volksblatt AG in Schaan am Montag mitteilte, begleitet Daniel Süper die neu formierte Geschäftsleitung noch bis Ende Februar nächsten Jahres in beratender Weise. Süper übernahm die Geschäftsführung im Oktober vergangenen Jahres ad interim.

Der neue Geschäftsleiter Lucas Ebner arbeitet seit 2002 für das «Volksblatt», seit 2011 als Mitglied der Chefredaktion. Dabei bleibt es: Die inhaltliche Ausrichtung des «Volksblattes» werde gemeinsam von Chefredakteurin Doris Quaderer und Lucas Ebner bestimmt, hiess es.

Max Müller, der neue Mann in der Geschäftsleitung, arbeitet seit einem halben Jahr in Teilzeit für das «Volksblatt». Er verfügt laut Mitteilung über langjährige Erfahrung im Medienbereich. Er habe das ehemalige Radio Ri geleitet und sei Geschäftsführer der Buchs Medien AG gewesen, welche die Tageszeitung «Werdenberger & Obertoggenburger» verlegt.

Der Verwaltungsrat der Volksblatt AG sei überzeugt, mit der neuen Führungsstruktur bestens für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, hiess es weiter. (sda)