Lukas Hässig hat auf seinem Finanzportal «Inside Paradeplatz» den Skandal um Pierin Vincenz bei der Raiffeisen aufgedeckt. Der 53-jährige Journalist ist am Montagabend zu Gast bei Roger Schawinski auf SRF 1. Hässig schreibt seit vielen Jahren kritisch über die grossen Player des Finanzplatzes an. In «Schawinski» spricht Hässig über die brisanten Details im Fall Vincenz.

Schawinski interviewt Hässig bereits zum zweiten Mal zu diesem Thema. In der Radio1-Sendung «Doppelpunkt» war der Journalist bereits Anfang März zu Gast. (wid)