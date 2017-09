Heidelberg Schweiz: Michael Knörle übernimmt das Ruder

Reginald Rettig hat per Anfang August die Geschäftsführung von Heidelberg Schweiz an den langjährigen Verkaufsleiter Michael Knörle übergeben. Nach 17 Jahren als Geschäftsführer der Heidelberg Schweiz AG ist Rettig Anfang August in Pension gegangen, wie das Unternehmen schreibt.

Rettig war im Jahr 2000 in die damalige Lüscher, Leber+Cie. AG eingetreten. Seine Aufgabe hatte darin bestanden, das Berner Traditionsunternehmen in die Heidelberg Schweiz AG zu integrieren, die per 1. April 2001 gegründet worden war. Rettig übergibt seinem Nachfolger nach eigenen Angaben «ein gesundes Unternehmen». Unter seiner Führung habe die Heidelberg Schweiz AG die Stellung bei Akzidenzdruckereien und Verpackungsherstellern der Schweiz gefestigt.

Knörle kam 2005 zur Heidelberg Schweiz AG. Er betreute vorerst als Account Manager die Kunden in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Mitte 2012 übernahm er die Aufgaben des Verkaufsleiters. Eine Hauptaufgabe der Heidelberg Schweiz sieht Knörle darin, die Druckindustrie auf dem Weg der digitalen Transformation auf einem «höchst professionellen Niveau» zu begleiten. (pd/wid)