Ringier Axel Springer Schweiz: Michael Moersch wird neuer Digitalchef

Als neuer Chief Digital Officer übernimmt Michael Moersch bereichsübergreifend die Verantwortung für die digitalen Angebote des grössten Zeitschriftenhauses der Schweiz. Er tritt laut Mitteilung seine neue Aufgabe spätestens per 1. Januar 2018 an. Moersch folgt auf Leeor Engländer, der das Unternehmen verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden wird. Moersch sei ein ausgewiesener Experte in den Bereichen der digitalen Produkt- und Angebotsentwicklung, im Digitalvertrieb sowie Kundenloyalisierung, schreibt Ringier Axel Springer Schweiz in der Mitteilung dazu.

Seit 2015 ist der 35-Jährige bei der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG als Head of Corporate Marketing & Sales tätig. In dieser Funktion verantwortet er die Entwicklung neuer Vertriebs- und Kooperationskonzepte sowie das Business Development für digitale Geschäftsmodelle. Davor war er drei Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich Kundenbindung/CRM und Kundenmanagement mit Fokus digitale Produkte und Services bei Axel Springer in Berlin tätig.

Moersch ist Jurist mit dem Schwerpunkt Internationales Medien-, Presse und Kommunikationsrecht. Darüber hinaus besitzt er einen Executive-Master-Abschluss im Fach Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre. Spätestens per 1. Januar 2018 übernimmt Moersch die Funktion als Chief Digital Officer bei Ringier Axel Springer Schweiz. In dieser Funktion rapportiert er direkt an Ringier Axel Springer Schweiz CEO Ralph Büchi. (pd/wid)