SRF: Michèle Schönbächler neue Kommentatorin

Ab Ende November 2016 programmiert Schweizer Radio und Fernsehen an den Wochenenden mehr Livesport denn je. Über zwanzig Sportarten profitieren von einem noch breiteren Angebot an Liveübertragungen auf SRF zwei. Auch mehr Langlauf ist im Programm, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Neu kommentiert Michèle Schönbächler einen Teil der Langlaufrennen. Hauptkommentator im Langlauf bleibt Patrick Schmid. SRF-Experte Adriano Iseppi ist ebenfalls weiterhin Teil des Kommentatorenteams.

Die in Sarnen wohnhafte Schönbächler arbeitet seit 2001 in verschiedenen Funktionen für SRF. Zwischen 2001 und 2011 stand sie als freie Mitarbeiterin für das Regionaljournal Zentralschweiz im Einsatz. Seit 2007 ist sie als Radiojournalistin mit den Spezialgebieten Pferdesport und Kunstturnen für SRF Sport tätig, seit 2012 kommentiert sie regelmässig TV-Liveübertragungen von Pferdesportveranstaltungen. Ihr Debüt im Skilanglauf gibt die 35-Jährige am Wochenende vom 21./22. Januar 2017 bei den Weltcuprennen im schwedischen Ulricehamn. (pd)