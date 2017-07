Radio Blind Power: Mit den Ohren stets am Fussball

Seit dem letzten Sommer überträgt Radio Blind Power die Spiele der Raiffeisen Super League als Audiodeskription, das heisst als möglichst genaue, sachliche und durchgängige Beschreibung. Dadurch erhalten die über 300’000 blinden und sehbehinderten Menschen zum ersten Mal schweizweit hindernisfreien Zugang zu Fussballspielen. Ein Jahr danach zieht Blind Power eine positive Bilanz. «Die Rückmeldungen der Fans sind positiv», wird der Projektkoordinator Yves Kilchör in einer Mitteilung zitiert. Während in der ersten Saison vor allem die technische Stabilität der Übertragungen erhöht wurde, gehe es nun darum, das Angebot einem noch breiteren Publikum bekannt zu machen. Dazu hat Blind Power auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, das sein Angebot kurz erklärt. Ausserdem stellt die Swiss Football League (SFL) im Oktober sehbehinderte Menschen ins Zentrum einer Themenwoche, an der Blind Power mitwirkt.



Ausbau des Angebots

Auf die neue Saison hin wird das Angebot bereits zum zweiten Mal ausgebaut, dies auch dank einer mehrjährigen Partnerschaft mit der Swiss Football League und Raiffeisen. Seit Februar überträgt Blind Power zwei Spiele pro Runde als Audiodeskription, ab der neuen Raiffeisen Super League-Saison bereits drei Spiele pro Runde. Hierfür hat Blind Power in den vergangenen Wochen neue Kommentatoren ausgebildet. Hier finden Sie die Übersicht der Übertragungen des ersten Viertels der Saison 2017/2018.

Im Unterschied zu herkömmlichen Radioreportagen wird das ganze Spiel beschrieben und nicht nur ein kurzer Ausschnitt davon. Der Fokus ist dabei stets auf den Ball gerichtet. Die Beschreibung der zwei Audiodeskriptoren vor Ort im Stadion ist neutral und wird nicht emotional aufgefrischt. «Radio Blind Power unterstützt damit die Bestrebungen der Fussballverbände Fifa, Uefa und SFV, dass Menschen mit einer Behinderung uneingeschränkt Fussball-Matches mitverfolgen können», so Margaretha Glauser, Vereinspräsidentin von Radio Blind Power.



Vorerst sind die Übertragungen auf der Internetseite von Radio Blind Power und teilweise auch auf Swisscom TV hörbar. Später ist auch eine verzögerungsfreie Ausstrahlung direkt in den Schweizer Stadien für die Fans vor Ort geplant. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Swiss Football League, Raiffeisen, Sunrise und Dataquest. Das Angebot soll laufend ausgebaut werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch andere Wettbewerbe, Sportarten und Kulturbereiche beschrieben werden.

Pedro Lenz erklärt den Fussball

Wo ist die Grundlinie? Wieso spricht man vom Lattenkreuz? Und was ist «die Mauer»? Viele blinde und sehbehinderte Menschen stellen sich diese und andere Fragen, weil sie Fussball noch nie gesehen haben oder selber spielen können. Deshalb bringt ihnen Blind Power nun den faszinierenden Sport näher. Der leidenschaftliche Fussballfan Pedro Lenz erklärt mit seiner angenehmen Stimme und seinen bildhaften Beschreibungen jede Woche einen neuen Begriff des Fussballsports. (pd/cbe)