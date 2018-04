Im «Landboten» sind in der Montagsausgabe drei einspaltige Meldungen doppelt zu lesen. In der Rubrik Gesundheit finden die Leser in der rechten Spalte Kurznews zu den Themen Schlaf vor Mitternacht, erhöhtes Demenzrisiko für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten und Tabakrauch, der zu Arterienverkalkung führt. Nur vier Seiten weiter hinten, in der Rubrik Kultur & Gesellschaft, folgen dann erneut auf der rechten Spaltenlänge die drei gleichen Inhalte. Auch in der «Zürichsee-Zeitung» wurden diese drei Meldungen doppelt veröffentlicht.





Meine Zeitung @landbote bringt - nicht zum ersten Mal seit Kooperation mit @tagesanzeiger - in derselben Ausgabe in zwei Rubriken die gleichen Inhalte... Kontrolliert das niemand auf der Redaktion oder Absicht? pic.twitter.com/zFpFgJKXYd — Natalie Rickli (@NatalieRickli) 16. April 2018

Der SVP-Nationalrätin Natalie Rickli ist die Doppelspurigkeit aufgefallen. Auf Twitter lässt die Winterthurerin ihrem Ärger freien Lauf. «Meine Zeitung bringt – nicht zum ersten Mal seit der Kooperation mit dem ‹Tages-Anzeiger› – in derselben Ausgaben in zwei Rubriken die gleichen Inhalte», schreibt sie und fragt: «Kontrolliert das niemand auf der Redaktion oder Absicht?»





Sicher keine Absicht! Uns auf der Redaktion ärgert das doch am meisten... Dumm gelaufen, wir arbeiten dran, die Abläufe weiter zu verbessern. War gestern ein Grosskampftag mit Wahlen in #Winterthur & Region. Jede Stimmenzahl haben wir kontrolliert, das ging uns durch die Lappen. — Jakob Baechtold (@koebi_b) 16. April 2018



Jakob Baechtold, stv. Chefredaktor der Zeitung, antwortet ihr sogleich auf dem selben Kanal: «Sicher keine Absicht! Uns auf der Redaktion ärgert das doch am meisten. Dumm gelaufen, wir arbeiten dran, die Abläufe weiter zu verbessern.» Am Sonntag sei Grosskampftag mit Wahlen in Winterthur und Region gewesen. Jede Stimmenzahl hätte man kontrolliert, dies sei ihnen durch die Lappen gegangen.

Auch Benjamin Geiger, Chefredaktor der Zürcher Regionalzeitungen, verweist auf Anfrage auf einen «besonderen Produktionstag», an dem zwölf aktuelle Wahlseiten geschrieben und produziert worden seien. «Wir mussten uns voll und ganz auf die Kollegen verlassen und haben die beiden Seiten (Kultur und Gesundheit) nicht selber noch einmal überprüft. Durch eine Absprachepanne wurde auf diesen Seiten zweimal dieselbe Randspalte platziert», begründet er. Solche Fehler seien natürlich sehr ärgerlich, passierten aber zum Glück selten, fügt er an. Man werde analysieren, wie genau der Fehler entstanden sei und die Abläufe entsprechend anpassen. (wid)