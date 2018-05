SRF: Neue Korrespondenten für Zürich/Schaffhausen

Das Schweizer Fernsehen begrüsst mit Simon Hutmacher und Simone Herrmann zwei neue Zürich/Schaffhausen-Korrespondenten, wie es in einer Mitteilung heisst. Barbara Flückiger, Leiterin TV-Inlandkorrespondenten, freut sich über den Neuzugang der beiden TV-Korrespondenten für den anspruchsvollen Raum Zürich/Schaffhausen: «Ich bin überzeugt, sie werden ihre Aufgaben engagiert und kompetent ausführen.»

Hutmacher absolvierte einen Bachelor in Politikwissenschaft an der Universität Zürich und schloss an der Universität Leipzig mit einem Master in New Media Journalism ab. 2013 arbeitete er als Videojournalist für Tele Top, bevor er ein knappes Jahr später zur Newsredaktion von Radio Energy wechselte. 2015 stiess er im Rahmen des trimedialen SRF Stage zu «Schweiz aktuell». Nach der zweijährigen Ausbildung wurde er als Redaktor festangestellt.

Ab Oktober 2018 übernimmt Hutmacher die Aufgaben von Kay Schubert, der in die Privatwirtschaft gewechselt hat. Der 30-Jährige freut sich sehr auf die neue Herausforderung und das Berichten aus der Region Zürich Schaffhausen. «Das Gebiet zeichnet sich durch seine hohe Dynamik aus – hier werden immer wieder politische Entscheide mit Pioniercharakter für die ganze Schweiz gefällt», wird Hutmacher in der Mitteilung zitiert.





Herrmann studierte Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2008 stiess sie das erste Mal zu SRF, während einem Praktikum bei der «Tagesschau». Anschliessend war sie von 2009 bis 2012 journalistisch für das Schaffhauser Fernsehen tätig. Von 2013 bis 2015 absolvierte sie den SRF Stage und wurde zur trimedialen Journalistin ausgebildet. Seit dem Ende der Ausbildung arbeitet sie für «Schweiz aktuell» als Redaktorin und Videojournalistin.

«Zürich bietet politisch, wirtschaftlich und kulturell eine Fülle an spannenden Themen», sagt Simone Herrmann zu ihrer neuen Aufgabe, «und als Schaffhauserin freue ich mich sehr, den Grenzkanton ‹äne am Rhy› der restlichen Schweiz näherzubringen.» Die 33-Jährige tritt ihre neue Stelle als TV-Inlandkorrespondentin ab 1. Januar 2019 an und übernimmt die Funktion von Brigit Weibel, welche nach fünf Jahren in die Fachredaktion Inland wechseln wird. (pd/cbe)