No Billag: Nur noch eine knappe Mehrheit für die Initiative

«20 Minuten» hat eine neue No-Billag-Umfrage präsentiert. Derzufolge liegt die Zustimmung zur Initiative noch bei 51 Prozent. Bei einer am 24. Dezember in der «SonntagsZeitung» publizierten Umfrage lag die Zustimmung noch bei 56 Prozent (persoenlich.com berichtete). Allerdings wurde in der SoZ-Umfrage das Tessin nicht berücksichtigt, weshalb die Umfragen nicht direkt vergleichbar sind.

Die neue Umfrage wurde von «20 Minuten» in Zusammenarbeit mit den Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt, 21'540 Personen nahmen daran teil. Einige der Kernaussagen:

Am meisten Zustimmung erhält die Initiative in der Deutschschweiz, aber auch im französisch- und italienischsprachigen Landesteil tendieren 47 beziehungsweise 46 Prozent zu einem Ja.





Es gibt keinen klaren Generationenkonflikt: Von den 18- bis 34-Jährigen stimmen 50 Prozent Ja, von den über 65-Jährigen 47 Prozent.





Hingegen gibt es einen Geschlechterunterschied: Von Männern erhält die Initiative 54 Prozent Zustimmung, von Frauen hingegen nur 45 Prozent.





Klar für die Abschaffung der Gebühren sind SVP-Wähler: Drei von vier unterstützen die Initiative.





Ein weiterer Unterschied ist je nach Bildung auszumachen: Von denjenigen Personen mit einer Lehre als höchstem Abschluss wollen 54 Prozent die Gebühren abschaffen, von denjenigen mit Uni- oder Fachhochschulabschluss nur 42 Prozent.

Der Ausgang der Initiative sei damit komplett offen, sagt Mark Balsiger vom Verein «Nein zum Sendeschluss» gemäss «20 Minuten». (maw)