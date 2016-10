NZZ: «NZZ Campus» wird eingestellt

Die «Neue Zürcher Zeitung» stellt ihr Studentenmagazin «NZZ Campus» auf Ende Jahr ein. Das Magazin habe im Werbemarkt nicht den gewünschten Erfolg erreicht, begründet die NZZ-Mediengruppe den Entscheid. Für die zwei Mitarbeitenden sucht sie Anschlusslösungen.

Neben den tieferen Werbeeinnahmen blieb auch der Transfer von «NZZ Campus» zur NZZ und zur «NZZ am Sonntag» hinter den Erwartungen zurück, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Um Studierende und junge Leser an diese beiden Titel heranzuführen, müssten andere Formate entwickelt werden.

«NZZ Campus» erscheint am 23. November damit zum letzten Mal. Statt eines Magazins will die NZZ-Mediengruppe in Zukunft auf Veranstaltungen an Universitäten setzen. Zusätzlich soll die Berichterstattung zu Bildungsthemen in der NZZ und auf nzz.ch ausgebaut werden.

«NZZ Campus» wurde 2006 lanciert. Erst Anfang Jahr, rechtzeitig zum 10-Jahr-Jubiläum, war die vier Mal jährlich erscheinende Publikation gestalterisch und inhaltlich überarbeitet worden. Einerseits sollte das Magazin noch näher an der Lebenswelt der Zielgruppe sein, etwa durch die Verjüngung der Redaktion. Anderseits wollte das Magazin vermehrt auf Gastbeiträge von Studierenden setzen. «NZZ Campus» hat eine Auflage von 50'000 Exemplaren. (sda)