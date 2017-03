Bonussystem von Tamedia: Peter Wälty liefert «Blamage der Woche»

Bei der hauseigenen Nachrichtenagentur von Tamedia ist Performance von Artikeln testweise lohnrelevant. Nach der Ankündigung von Peter Wälty, verantwortlich für den Bereich Digital News und Developement, im Interview von persoenlich.com hagelt es Kritik. Laut Mark Eisenegger, Kommunikationsprofessor an der Universität Zürich, fördern solche Bonussysteme Übertreibung und Effekthascherei (persoenlich.com berichtete).

Nun zieht der «Beobachter» nach. In der neuesten Ausgabe, welche am Freitag erscheint, macht das Magazin Peter Wälty und seine Idee zur «Blamage der Woche». Ein solches Anreizsystem sei in Zeiten von Fake News ein «irritierendes Signal». (wid)