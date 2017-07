Das Cover der aktuellen «Weltwoche»- Doppelausgabe zum Nationalfeiertag wurde von Polo Hofer gestaltet. Der am Samstag verstorbene Mundart-Rocker hat gemeinsam mit dem Grafiker Hans Kühne Ferdinand Hodlers ikonisches «Wilhelm Tell»-Gemälde neu interpretiert: Tell trägt bei Hofer Turnschuhe, hält in einer Hand eine Mistgabel, in der anderen ein Smartphone. Auf dem T-Shirt prangt der Spruch «Swiss first».

Es sei bei der «Weltwoche» bereits Tradition, dass ein Schweizer Künstler das Titelblatt der Sommerausgabe gestalte, heisst es im Editorial. Dieses Jahr habe sich trotz schwerer Krankheit Mundart-Rocker Polo Hofer zur Verfügung gestellt.

In den vergangenen Jahren waren es Hans Erni und Rolf Knie oder Ugo Rondinone und Pipilotti Rist. Bei der Umsetzung erhalten die Künstler laut «Weltwoche» jeweils gänzlich freie Hand. Einzige Vorgabe: Das Titelblatt sollte mit der Schweiz zu tun haben und in irgendeiner Form das Überthema «Zur Lage der Nation» aufnehmen.

Wie es in der aktuellen Ausgabe heisst, habe vor einigen Wochen Kulturchef Rico Bandle Polo Hofer im Berner Oberland besucht. «Ich dachte, ich übergebe euch das Cover schon jetzt. Wer weiss, ob ich Ende Juli noch lebe», habe er lachend gesagt.

Beim Besuch habe die «Weltwoche» den Alt-Linken Hofer ausserdem gefragt, ob er keine Hemmungen habe, für ein bürgerliches Blatt ein Titelblatt zu gestalten. «Nein. Ich bin weder links noch rechts, ich bin ein Freidenker.» Aber seine Frau wähle SVP. «Wir sind in politischen Belangen fast nie gleicher Meinung», haber der Mundart-Rocker gesagt. So habe es immer etwas zu diskutieren gegeben.