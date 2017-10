Steffen Henssler, Aushängeschild und Hoffnungsträger der neuen ProSieben-Show «Schlag den Henssler», hat sich bei der Premiere für seinen neuen Arbeitgeber erfolgreich gegen seinen Herausforderer durchgesetzt – allerdings nur mit Mühe.

Am Samstagabend gewann der 45-jährige Koch aus Hamburg nach 15 Spielen und fünf Stunden Dauer gegen seinen 31-jährigen Gegner aus Rostock. Die für den Sieger ausgesetzte Gewinnsumme in Höhe von 250'000 Euro wandert jetzt in den Jackpot.

Das nächste Mal werden daher 500'000 Euro als Gewinnsumme ausgelobt. Henssler hat sich vorgenommen, weitere zwei Gegner zu schlagen, damit der Gesamttopf bei Show Nummer vier auf eine Million Euro steigt.

Henssler, der bis vor kurzem noch hauptsächlich für den Kölner Privatsender Vox aktiv war, tritt mit der neuen Show in die Fussgänger von Spassmacher und Showerfinder Stefan Raab, der 54 Mal mit dem Spektakel «Schlag den Raab» auf der Bühne stand und sich bei 38 TV-Übertragungen gegen seine Kontrahenten durchsetzen konnte. (sda/dpa/eh)