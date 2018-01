SRF: Raoul Schrott neu Kritiker im «Literaturclub»

Raoul Schrott folgt auf Rüdiger Safranski, der während fünf Jahren bei den Bücherrunden mitdiskutierte, wie SRF mitteilt. Schrott, 1964 in Landeck im Tirol geboren, ist laut Mitteilung einer der spannendsten Autoren Österreichs. Dichter, Romancier, Übersetzer und Dozent für Vergleichende Literaturwissenschaft. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Peter-Huchel- und den Joseph-Breitbach-Preis. Neben Raoul Schrott, der im Mai seine erste «Literaturclub»-Sendung als Kritiker bestreiten wird, sind weiterhin Martin Ebel, Elke Heidenreich, Hildegard Keller, Milo Rau, Thomas Strässle und Philipp Tingler mit von der Partie.

SRF zeichnet den «Literaturclub» im Papiersaal Sihlcity in Zürich öffentlich mit Publikum auf. Die nächste Sendung wird am 5. Februar aufgezeichnet und am 6. Februar ausgestrahlt. (pd/cbe)