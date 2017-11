No Billag: Roger Blum stellt SRF-Journalisten gutes Zeugnis aus

Erstmals äussert sich der SRG-Ombudsmann Roger Blum zur No-Billag-Initiative. Gleichzeitig stellt er den SRF-Journalisten ein gutes Zeugnis aus. «Offenbar ist man sich bei SRF bewusst, dass man noch sorgfältiger sein muss, als es bei Wahlen und Abstimmungen ohnehin üblich ist», sagt er im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Bisher habe er erst eine Beanstandung zu diesem Thema erhalten.

Auf Radio SRF 4 sei sinngemäss erklärt worden, dass nach einem Ja keine staatlichen Subventionen mehr möglich wären für Radio, Fernsehen und Presse. «Das ist so nicht ganz richtig, deshalb habe ich diese Beanstandung, die bald publiziert wird, unterstützt.»

Die «Arena» zu «No Billag» sei hingegen «tipptopp» gewesen. Zugleich ermuntert Blum die Radio- und Fernsehmacher, sich privat im Abstimmungskampf zu engagieren: «Selbstverständlich dürfen sich auch SRG-Angestellte in die Diskussion einmischen. Das gehört zum politischen System.»

Persönlich leht der ehemalige Professor für Medienwissenschaften an der Uni Bern das Volksbegehren ab: «Ich bin gegen No Billag». Die SRG, wie sie heute bestehe, müsste nach einem Ja den Laden schliessen. «Es gäbe keine Medienorganisation mehr, die das ganze Land abdeckt», so Blum. Zudem ginge bei einem Ja der Anspruch auf Sachgerechtigkeit, Vielfalt und das Recht der Medienkonsumenten verloren, sich bei einer unabhängigen Instanz über bestimmte Beiträge und Sendungen zu beschweren: «Errungenschaften, die heute in der Verfassung stehen und mit No Billag gestrichen würden», erklärt Blum. (pd/wid)