SRF: Sascha Ruefer ist der Fussball-WM-Vielflieger

17 Spiele kommentiert Sascha Ruefer an der Fussball-WM in Russland. Dafür ist der 46-Jährige nonstop unterwegs. 30'964 Kilometer mit vier Fluggesellschaften wird der SRF-Mann bis zum Schluss absolviert haben, rechnet der «SonntagsBlick» vor (Artikel online nicht verfügbar). Weil nicht alles Direktflüge seien, werde Ruefer bis zu 28-mal ein Flugzeug besteigen.

Ob Ruefer jeweils wisse, an welchem Ort er nach einer zu kurzen Nacht im Hotel aufwache, will die Zeitung wissen. «Nein, ehrlich gesagt weiss ich das in Russland oft nicht. Aber das ist auch nicht wichtig», sagt er zum SoBli.

Für die 34-tägige Reise durch Russland habe Ruefer auch die Ernährung umgestellt. Statt Fleisch gibt es nun abends nur noch Salat und Früchte. «Es gibt auch keine Pasta, so kann ich ins Bett liegen und gleich einschlafen.» Und Wein sei mehr oder weniger tabu. (cbe)