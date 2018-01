Handelszeitung: Simon Schmid wechselt zur «Republik»

Nach knapp drei Jahren als Chefökonom bei der «Handelszeitung» wechselt Simon Schmid die Stelle. Er schreibt ab nächster Woche für das Onlinemagazin «Republik», welches am Montag startet. «Bei der ‹Handelszeitung› hatte ich die Möglichkeit, mich in Zusammenarbeit mit kompetenten Fachkollegen drei Jahre lang vertieft mit der Schweizer Volkswirtschaft auseinanderzusetzen», sagt Schmid auf Anfrage von persoenlich.com. Nun wolle er die Gelegenheit nutzen, beim Aufbau einer neuen Publikation für ein breites Publikum mitzuwirken. Die «Republik» sei ein einzigartiges Projekt.

Da es bei seinem neuen Arbeitgeber keine fixen Ressorts im klassischen Sinn gibt, wird Schmid in Zusammenarbeit über verschiedene Fachgebiete schreiben. Die Themen Volkswirtschaft und Ökonomie, für die er bei der «Handelszeitung» verantwortlich war, werde er bei der «Republik» jedoch weiter pflegen. Dazu kämen Wirtschaftspolitik und der Unternehmensbereich. Vorgesehen sei zudem ein festes, datengetriebenes Format, in dem wöchentlich über die grossen, historischen und geografischen Zusammenhänge in der Weltwirtschaft geschrieben wird. Seine Wirtschaftsgeschichten bei der «Republik» sollen «lebendig und packend sein, und sowohl für Laien als auch für Experten interessant zum Lesen», fügt Schmid an.

Vor seiner Zeit bei der «Handelszeitung» war Schmid als Wirtschaftsreporter beim «Tages-Anzeiger» und bei Tagi online tätig. Im Sommer hat er eine dreimonatige Ausbildung im Datenjournalismus (Lede Program) an der Columbia University in New York gemacht. Schmid studierte an der Universität Basel Soziologie und an der HSG Volkswirtschaftslehre, wo er mit dem Master in Economics abgeschlossen hat. (wid)