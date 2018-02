ProSiebenSat.1: Staubsauger-Manager wird Chef

Wie ProSiebenSat.1 am Mittwoch nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mitteilte, wird Vize-Chef Conrad Albert den Konzern nach dem Abschied von Vorstandschef Thomas Ebeling an diesem Donnerstag bis zu Conzes Amtsantritt kommissarisch leiten. Auch Ebeling kam einst als Aussenseiter – mit Managementerfahrung beim Basler Pharmakonzern Novartis und dem Cola-Hersteller Pepsi.



Der 48-jährige Deutsche Conze hatte den britischen Hausgeräteanbieter Dyson von 2011 bis zum Herbst 2017 geleitet. In dieser Zeit expandierte der Familienkonzern international und forcierte technologische Entwicklungen. Diese gipfelten zuletzt in der Ankündigung, ein Elektroauto zu bauen.



Nach Conzes Abschied entbrannte ein öffentlicher Streit über den Vorwurf seines früheren Arbeitgebers, Conze habe Firmengeheimnisse verraten. Conze hat die Anschuldigung zurückgewiesen. Mittlerweile haben beide Seiten den Konflikt beigelegt.



Vor seinem Wechsel zu Dyson arbeitete der gebürtige Bielefelder 17 Jahre in mehreren Ländern bei Procter & Gamble. Das für Marken wie das Waschmittel Ariel, die Zahnpasta Blend-a-med oder

Gillette-Rasierklingen bekannte US-Unternehmen zählt weltweit zu den grössten Kunden der Werbeindustrie und damit auch von Senderketten wie ProSiebenSat.1. Der Fernsehkonzern erlöst rund die Hälfte seiner Einnahmen mit dem Verkauf von Werbezeiten.



Strategie festgelegt



Aufsichtsratschef Werner Brandt setzt grosse Hoffnungen in Conze: «Mit seiner Innovationsstärke und seinem Marketingverständnis wird er ProSiebenSat.1 zu neuen Erfolgen führen.» Die Strategie für die kommenden Jahre - eine Verknüpfung der Senderkette mit Online-Handel und des TV-Produktionsgeschäft - haben Vorstand und Aufsichtsrat allerdings bereits im vergangenen Jahr zementiert.



Ebeling, der die Sendergruppe seit 2009 erst zu einem beispiellosen Aufstieg führte und dann mehrfach Anleger, Kunden und Zuschauer verärgerte, hatte im November überraschend seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt. Der 59-Jährige verlässt den Konzern nach der Bilanzvorlage am Donnerstag mit unbekanntem Ziel.



Ebeling hatte sich wiederholt bei der Entwicklung der TV-Werbeerlöse als wichtigster Einnahmequelle verschätzt. Schliesslich löste er mit einer Äusserung über die eigenen Zuschauer Empörung aus. Er bezeichnete sie als «ein bisschen fettleibig» und «ein bisschen arm». Nach Konzernangaben wollte er damit eine Zuschauergruppe beschreiben, die die lieber klassisches

Fernsehen schaue als zu Online-Videodiensten wie Netflix zu wechseln. (sda/reu/eh)