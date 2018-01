Radio SRF

Stefan Eiholzer wird neuer Inlandchef

Der 51-Jährige tritt seine neue Funktion per 5. März als Nachfolger von Géraldine Eicher an. Sie wechselt in die Kommunikationsabteilung des Uvek.

Wird neuer Leiter der Inlandredaktion bei Radio SRF: Stefan Eiholzer. (Bild: SRF/Oscar Alessio)