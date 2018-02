Abbau bei der SDA: Streik wird am vierten Tag sistiert

Am Donnerstag, dem dritten SDA-Streiktag, traf sich eine Dreierdelegation der Redaktionskommission mit einer Delegation des Verwaltungsrates zu Vorgesprächen (persoenlich.com berichtete). Über das Resultat dieser Vorgespräche wurde das Personal von der Redaktionskommission am Freitag informiert.

Nach stundenlangen und intensiven Diskussionen hat die SDA-Redaktion am Freitagnachmittag mit grosser Mehrheit entschieden, den Streik zu sistieren und zur Arbeit zurückzukehren.

Der Streik wird sistiert, aber der Kampf geht weiter. Das hat die SDA-Redaktion am Freitag nach intensiver Diskussion entschieden. Der Streik hat die Gegenseite an den Verhandlungstisch gezwungen. Entscheidend wird sein, wie die Verhandlungen verlaufen. #sda #ats — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 2. Februar 2018



Der Streik sei nicht beendet, nur ausgesetzt, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Gewerkschaften Syndicom und Impressum. Die Redaktion begrüsst das Verhandlungsangebot des Verwaltungsrats, verlangt aber, dass dieser an den kommenden Verhandlungen auf die Bedingungen der Redaktion eingeht. An der Versammlung hat das Personal den Willen «sehr klar zum Ausdruck gebracht», den Streik wieder aufzunehmen, sollte der Verwaltungsrat an den Verhandlungen nicht in befriedigendem Umfang auf ihre Forderungen eingehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aus der Diskussion der SDA-Redaktion: Nein, lieber Verwaltungsrat, wir kämpfen nicht aus Spass. Diese Woche hat uns zwar noch mehr zusammengeschweisst und gestärkt. Aber sie hat auch Energie gekostet. Wir finden: Es steht viel auf dem Spiel. #sda #ats — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 2. Februar 2018

Aus der Diskussion der SDA-Redaktion: Wenn wir den Streik sistieren, heisst das nicht, dass wir zufrieden sind. Wenn wir merken, dass es ihnen nicht ernst ist, dass diese Agentur nicht in eine sinnvolle Zukunft geführt wird, können wir jederzeit wieder in den Streik treten. #sda — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 2. Februar 2018

Aus der Diskussion der SDA-Redaktion: Wir haben nicht nur erreicht, dass verhandelt wird. Wir haben eine öffentliche Diskussion über die Zukunft der SDA als Institution angestossen. Auch diese muss weitergehen. #sda #ats — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 2. Februar 2018



Der Arbeitskampf sei deshalb noch nicht beendet, da die wichtigsten Forderungen noch nicht erreicht, sondern erst Verhandlungsgegenstand sind, schreiben die Gewerkschaften. Dazu gehöre insbesondere die Sistierung der Kündigungen. Die Redaktionsversammlung hatte bereits vorgängig der Redaktionskommission und den Journalistenorganisationen Impressum und Syndicom das Verhandlungsmandat erteilt. Sie wird aufgrund des Gangs der Verhandlungen entscheiden, ob die Voraussetzungen für Arbeitsfrieden wieder gegeben sind.

Die erste Verhandlungsrunde findet am 13. Februar statt. (cbe)