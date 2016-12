Net-Metrix: Tamedia-Netzwerk neu an der Spitze

Gemäss der aktuellen Internetstudie NET-Metrix-Profile 2016-2 verzeichnet das Online-Werbenetzwerk Tamedia Network (ehemals Premium Publisher Network PPN) schweizweit pro Monat durchschnittlich rund 4,7 Millionen Nutzer und eine Reichweite von 78,3 Prozent. Verglichen mit der letztjährigen Publikation 2015-2 ist das hauseigene Netzwerk von Tamedia somit weiter gewachsen und konnte monatlich rund 370'000 neue User dazugewinnen, heisst es in einer Mitteilung von Tamedia.

Auf Platz 2 unter den Netzwerken folgt Admeira Digital Network vor dem SRG-Netzwerk.

SBB direkt auf Rang 1

Ein erstmals in NET-Metrix-Profile 2016-2 publiziertes Webangebot findet Eingang in die Gruppe der zehn wichtigsten Webangebote (Website, Mobile-Site und App zusammen): sbb.ch stürmt mit 46,7 Prozent monatlicher Reichweite (über 2,7 Millionen Nutzer) direkt an die Spitze der Rangliste. Dicht auf den Fersen ist ihm das Angebot local.ch mit einer monatlichen Reichweite von 46,5 Prozent. Auch bei Ringier zeigt man sich mit den neusten Zahlen zufrieden: «Noch nie erreichte Blick Online so viele Menschen wie heute», sagt Sprecher Edi Estermann gegenüber persoenlich.com.



Klicken zum Vergrössern.



Top 5 der Mobile-Sites, iOS- und Android-Apps

Mit einer monatlichen Reichweite von über 20 Prozent kommt die Mobile-Site von search.ch in der Rangliste der Mobile-Sites erstmals auf den dritten Rang. Die Mobile-Site «20 Minuten Tilllate» kehrt mit einer monatlichen Reichweite von über 15 Prozent wieder in die Top 5 zurück.

Wie in der vorangegangenen Publikation stammen die wichtigsten Apps für die Betriebssysteme Android und iOS von 20 Minuten, Blick Online, local.ch, search.ch und Zattoo.



Klicken zum Vergrössern.





NET-Metrix-Profile 2016-2 umfasst die Reichweite und die Zielgruppendaten von 113 Schweizer Webangeboten und Netzwerken, 60 Mobile-Sites, iOS- und Android-Apps sowie Informationen über mehr als 25 Schweizer Desktop-Sites. (pd/cbe)