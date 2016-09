BaZ: Tamedia verliert Transport-Auftrag

Der Transport der Printprodukte der Basler Zeitung Medien erfolgt ab 1. Januar 2017 neu durch die Ka-Rizma Transport GmbH in Muttenz. Die Ka-Rizma Transport GmbH wird künftig die «Basler Zeitung» ebenso wie «BaZ Kompakt» vom Tamedia-Druckzentrum Zürich an den zentralen Verteilknotenpunkt in der Region Basel transportieren, und diverse weitere Standorte in Basel direkt beliefern. Diese Dienstleistung wurde bis anhin von Tamedia erbracht, heisst es in einer Mitteilung der Basler Zeitung Medien.

Die Ka-Rizma Transport GmbH ist ein inhabergeführtes, lokales Transportunternehmen, welches ein fundiertes Know-how und langjährige Praxiserfahrung in der Medienlogistik mitbringt. Die Basler Zeitung Medien setzen damit in der Logistik auf ein ortsansässiges und innovatives Unternehmen, welches auf Grund seiner Erfahrung einen reibungslosen Übergang der Dienstleistungen gewährleistet. (pd)