Michelle Renaud: TeleBärn-Moderatorin will in den Nationalrat

Die Berner Fernsehmoderatorin Michelle Renaud strebt eine Polit-Karriere im Bundeshaus an. Sie will bei den eidgenössischen Wahlen 2019 für die BDP antreten, wie die Partei am Mittwoch mitteilte.



Sie freut sich über ihr neues Mitglied: «Sehr gerne reservieren wir ihr eine Linie für die Nationalratswahlen 2019.» Das letzte Wort hätten allerdings die zuständigen Parteigremien. «Laut Einschätzungen der Partei wird die Nomination nur noch eine Formsache sein», schreibt die Journalistin auf ihrer Website.



Die 42-jährige Renaud arbeitet für den Lokalsender TeleBärn. Sie wohnt im Emmental und arbeitet in der Stadt Bern. Daher kenne sie die Anliegen der Landbevölkerung wie auch die Bedürfnisse der Menschen in der Stadt, schreibt die BDP. Renaud steht nach eigener Einschätzung für eine Mitte-Rechts-Politik.



Sie will vorläufig weiterhin die News auf TeleBärn präsentieren, wie sie auf Twitter mitteilt. Der Schritt erfolge in Absprache mit der Geschäftsleitung des Senders. (sda/maw)