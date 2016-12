SAV-Medienpreis 2017: Texte können jetzt eingereicht werden

Um eine qualitativ hochstehende Berichterstattung über rechtliche Themen und die Information breiter Bevölkerungskreise über Wesen und Wert des schweizerischen Rechts zu fördern, vergibt der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) den SAV-Medienpreis 2017. Der Preis wird anlässlich des Schweizerischen Anwaltskongresses am 15. Juni 2017 in Luzern zum 15. Mal verliehen. Er besteht aus einem Geldbetrag von 10'000 Franken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der SAV-Medienpreis richtet sich an alle Medienschaffenden periodischer Medien. Bei der Jurierung berücksichtigt werden Presseartikel und Reportagen sowie Sendungen in Radio und Fernsehen. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017. Hier geht es zur detaillierten Ausschreibung. (pd/cbe)