NZZ Regionalmedien: Tobias Gafafer wechselt zur NZZ

von Christian Beck

Die Stelle des NZZ-Inlandredaktors Simon Gemperli ist wieder besetzt. Dieser wechselt nach elf Jahren bei der «Neuen Zürcher Zeitung» auf Anfang 2018 zu einem Schweizer Fintech-Start-up (persoenlich.com berichtete).

Gemperlis Nachfolger im Inlandteam ist Tobias Gafafer. Im März 2018 tritt er seine Stelle bei der NZZ an, wie Inlandchef Michael Schoenenberger auf Twitter verkündete.

Und wieder freuen wir uns: @tgafafer ab März18 im Inlandteam der #NZZ. Herzlich willkommen! — Schoenenberger (@mscpublizist) 15. November 2017



Noch bis Ende Februar 2018 arbeitet Gafafer als stellvertretender Leiter der Bundeshausredaktion der NZZ Regionalmedien. Seinen Arbeitsplatz hat er beim «St. Galler Tagblatt». «Die letzten beiden Jahre in einer Leitungsfunktion waren sehr spannend und lehrreich», so Gafafer zu persoenlich.com. «Die Arbeit mit dem Team der gemeinsamen Bundeshausredaktion der NZZ Regionalmedien war eine Bereicherung. Ich verlasse gute Kolleginnen und Kollegen.»

Vor seiner jetzigen Funktion war Gafafer seit 2011 als Bundeshausredaktor für das «St. Galler Tagblatt» tätig. «Ich habe viele Erinnerungen an diese spannende Zeit, von der Affäre um den damaligen SVP-Bundesratskandidaten Bruno Zuppiger bis zur Wahl von Ignazio Cassis», sagt der 38-Jährige. Nach bald sieben Jahren beim «Tagblatt» sei der Zeitpunkt für einen Wechsel aber gut. «Ich freue mich künftig für die NZZ, deren publizistischen Anspruch ich sehr schätze, tätig zu sein und wieder mehr zu schreiben und recherchieren.»

Gafafer wuchs in der Stadt St. Gallen auf und hat in Zürich und Paris Politikwissenschaften studiert. In den Journalismus stieg er als Student bei Lokalzeitungen ein.