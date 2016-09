NZZ Mediengruppe: TVO-Programmleiter Daniel Sager muss gehen

Hinter den Kulissen mit...

Thomas Bächle, 37, Redaktionsleiter FM1Today

Von vielen unbemerkt und abseits vom Scheinwerferlicht gibt es in der Ostschweiz seit einigen Wochen eine neue, konvergent und trimedial arbeitende Redaktion. Mit der Onlineplattform FM1Today will die NZZ-Mediengruppe ihre Reichweite in der Ostschweiz steigern. Thomas Bächle leitet die Redaktion des neusten Medienprojekts der Schweiz. persoenlich.com hat den Fernsehjournalisten in St. Gallen zu einem Gespräch getroffen.