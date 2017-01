Mengis Druck und Verlag: «Walliser Bote» wird nun bei Tamedia gedruckt

von Claudia Maag

Seit dieser Woche wird der «Walliser Bote» (WB) im Tamedia-Druckzentrum in Bussigny bei Lausanne gedruckt, wie die Zeitung in eigener Sache veröffentlicht. Bisher entstand das Blatt in der Mengis Druckerei AG.

In einem reportageähnlichen Beitrag schreibt die Zeitung über die Vorteile der Auslagerung: «Neben dem leicht reduzierten Gewicht kommt auch ein anderes Papier zum Einsatz, dessen Oberfläche sich etwas weniger rau anfühlt. (...) Beim Durchblättern sticht aber besonders die durchgehende Vierfarbigkeit ins Auge», heisst es beispielsweise im Beitrag des WB.

Auf Nachfrage von persoenlich.com äussert sich Beat Lauber, Delegierter des Verwaltungsrats für die Mengis Druck und Verlag AG, auch zu den negativen Folgen: «Der Wegfall des Druckauftrags für den ‹Walliser Boten› macht die Nachtschicht wieder frei», sagt Lauber. Für diese müssten sie nun neue Aufträge suchen. «Für die Gruppe entstehen durch die Auslagerung erhebliche Minderkosten.» Dennoch kam es zu Entlassungen. «Im Druck mussten wir 300 Stellenprozente abbauen. Bei diesen drei Personen handelt es sich um Kündigungen», so Lauber.

Schliessen muss die Druckerei allerdings nicht. Der Delegierte des Verwaltungsrates sagt dazu: «Wir betreiben keine ausschliessliche Zeitungsdruckerei. Unsere Anlagen sind auch auf den Akzidenzdruck ausgelegt.» Hier würden sie sich in einem «sehr umkämpften Markt bewegen» und seien laufend daran, neue Prozesse und Möglichkeiten zu prüfen, um den Druckstandort im Oberwallis zu stärken.