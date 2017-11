SRF: Wenn plötzlich Roboter und Avatar moderieren

Wie wirkt das, wenn plötzlich ein Roboter «Schweiz aktuell» moderiert? Was, wenn Ueli Schmezer die Moderation des «Kassensturz» einem Avatar überlässt? Am 21. November 2017 sind dies auf SRF 1 keine «Was-wäre-wenn-Fragen» mehr, sondern Tatsachen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um 19 Uhr begrüsst Bigna Silberschmidt zusammen mit dem humanoiden Roboter Pepper die Zuschauerinnen und Zuschauer von «Schweiz aktuell». Pepper wurde von seinen Entwicklern als informativer und kommunikativer «Roboter-Gefährte» (companion robot) konzipiert und kommt im Moment vor allem in Verkaufsräumen zum Einsatz – und nun bei «Schweiz aktuell» als Ko-Moderator. «Ich freue mich sehr auf das Experiment», wird Silberschmidt in der Mitteilung zitiert. «Allerdings war Pepper bei den Proben ziemlich störrisch und machte nicht immer, was er sollte. Ich bin gespannt, ob die Zusammenarbeit in der Livesendung dann besser klappt.»

Ueli Schmezer gibt es ab 21.05 Uhr im «Kassensturz» in echt und als Avatar (siehe Bild oben). Für die Sendung zum Digitaltag wurde mit dem Avatar extra ein grafischer Stellvertreter des Moderators geschaffen. «Ich bin gespannt, wie mein virtuelles Abbild auf das Publikum wirkt», zeigt sich Ueli Schmezer neugierig. «Das Konsumentenmagazin widmet sich an diesem Abend mit einer Spezialausgabe ganz der Digitalisierung und der Frage, was sie für die Konsumenten bedeuten kann. Und vielleicht auch für den Moderator?»

SRF mit grossem Angebot zum Digitaltag

SRF widmet sich im Radio, Fernsehen und Online während mehreren Tagen dem Thema Digitalisierung. Dies aber nicht nur mit Programmbeiträgen, SRF ist am Digitaltag vom 21. November im Hauptbahnhof Zürich auch mit verschiedenen Sendungen präsent. So verlässt der «Club» mit Karin Frei für einmal das Studio und wird in der Bahnhofshalle aufgezeichnet. Für «Schweiz aktuell» meldet sich Katharina Locher live vom Digitaltag, ebenso werden die Radiosendungen «Treffpunkt» und «Medientalk» vor Ort produziert.

Das Publikum ist zudem eingeladen, die Angebote von SRF innerhalb der Themenwelt Medien im Zürcher HB zu nutzen. So können die Besucher unter anderem mithilfe einer Virtual-Reality-Brille das «Meteo»-Dach erkunden und dabei einige Überraschungen erleben. Im Austausch mit Experten von SRF können sich Interessierte ein Bild machen über wichtige Themen wie die Identifizierung von Fake News oder die Möglichkeiten von Big Data. Ausserdem geben SRF-Moderatoren in Facebook-Interviews Auskunft über ihr digitales Leben und Arbeiten.

Digitaltag will Chancen aufzeigen

Die digitale Revolution wird unsere Lebensweise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Am Digitaltag zeigen gegen 40 renommierte Unternehmen und Institutionen, was die Digitalisierung für die Schweiz und deren Bevölkerung bedeutet. Gewissermassen der «Hub» der Deutschschweiz ist der Zürcher Hauptbahnhof mit der offiziellen Eröffnung durch Bundespräsidentin Doris Leuthard und einer durchgängig moderierten Show, deren Inhalte über einen Youtube-Livestream übertragen werden.

Dazu gibt es sogenannte Themenwelten (Mobilität, Medien, Bildung & Arbeit, Technologie & Innovation, Gesundheit, Virtual Reality) für die sich die beteiligten Unternehmen zusammengeschlossen haben. Der Digitaltag soll aufzeigen, welche Chancen die Digitalisierung bietet und deutlich machen, dass diese Revolution eine historisch einmalige Entwicklung ist, von der die Schweiz profitieren kann. (pd/cbe)