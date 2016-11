Charlie Hebdo: Werbeplakat zeigt Kanzlerin Merkel auf dem Klo

Das französische Sairemagazin «Charlie Hebdo» überwindet die Sprachbarriere und wird nun auch jenseits des Rheins mit bitterbösem Humor unterhalten. Ein erstes Werbeplakat zeigt eine Karikatur von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Klo, ertappt, wie sie «Charlie Hebdo» liest. Dazu der Spruch: «Wirkt befreiend».

Ab Donnerstag, den 1. Dezember 2016, ist die deutsche Ausgabe der Zeitung am Kiosk erhältlich. Die Startnummer wird überall in Deutschland erhältlich sein. Aufmerksamkeit ist dem Satireblatt gewiss: Seit dem islamistischen Anschlag am 7. Januar 2015 auf die Redaktion in Paris ist «Charlie Hebdo» ein Symbol der Presse- und Meinungsfreiheit.

Startauflage mit 200'000 Exemplaren

Die deutsche Ausgabe ist der erste ausländische Ableger der französischen Zeitschrift. Die deutsche Erstausgabe erscheint mit einer Druckauflage von 200'000 Exemplaren. Inhaltlich wird sie grösstenteils aus Texten und Zeichnungen bestehen, die aus der französischen Fassung übersetzt wurden, ergänzt durch exklusive Inhalte speziell für diese Version.

Die Redaktion habe Deutschland ausgewählt, da «Charlie»-Journalisten dort bei Debatten gut empfangen wurden und Hefte nach dem Attentat auf besonders grosses Interesse gestossen seien. (clm)