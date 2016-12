Tamedia: «Wir haben immer weniger Ressourcen»

Herr Rutishauser, wird der Tagi durch die Kooperation mit der «Süddeutschen» hochnäsig?

Der Tagi ist hoffentlich nicht hochnäsig. Hochnäsig ist in diesem Fall wohl eher die «Weltwoche». Oder vor allem Zimmi, der solches behauptet.

Kurt W. Zimmermann schrieb in seiner letzten Kolumne, dass die gesamte Tagi/SoZ-Auslandberichterstattung, aber auch Teile der Ressorts Wissen, Kultur, Gesellschaft und Sport künftig in München produziert werden.

Das stimmt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Zimmi auf diese Idee kommt. Natürlich übernehmen wir Artikel von der «Süddeutschen» und die Kollegen in München übernehmen Texte von uns – aber produziert wird der «Tages-Anzeiger» hier auf der Redaktion in Zürich. Es ist und bleibt die zentrale Aufgabe der Auslandredaktoren von Tagi und «SonntagsZeitung» die Texte hinsichtlich Textlänge, Titel oder Lead so anzupassen, dass sie dem Blickwinkel und Stil des «Tages-Anzeigers», oder der «SonntagsZeitung» entsprechen. Die «Süddeutsche» wird es bei den Inhalten, die sie von uns übernehmen, genauso halten.

Es wird also nicht von München aus direkt ins Tagi/SoZ-Layout reingetippt.

Nein.

Auch wenn Tamedia herausstreicht, welche Vorteile diese Kooperation für den Leser haben kann: Es handelt sich um eine Sparmassnahme.

Die wichtigste Frage, die alle in der Medienbranche umtreibt, ist: Wie kann man mit einem immer kleiner werdenden Redaktionsbudget weiterhin eine gute Zeitung machen. Dass wir künftig das vollständige Korrespondenten-Netz der «Süddeutschen» mitbenützen und bei Standort- und Personalentscheiden mitentscheiden werden, ist ein riesiger Gewinn für unsere Leserinnen und Leser. Nicht mehr viele Zeitungen leisten sich so viele Korrespondenten. In der Schweiz hat einzig die «Neue Zürcher Zeitung» ein vergleichbares Netz. Die Alternative zur Kooperation wäre, auf weitere Korrespondenten zu verzichten und nur noch die Angebote von Agenturen und Freien zu nutzen. Diese sind jedoch qualitativ nicht so gut. Daher bedeutet diese Kooperation eine grosse Chance. Ich verstehe nicht, warum wir deswegen kritisiert werden. Wir arbeiten seit 2009 mit der «Süddeutschen» zusammen. Für die Themen, bei denen es fast ausschliesslich um die Schweizer Perspektive geht, haben wir weiterhin zwei eigene Korrespondenten in Brüssel und Berlin.

Müssen Sie tatsächlich 12 Prozent des Redaktionsbudgets einsparen, wie es die «Schweiz am Sonntag» geschrieben hatte?

Die 12 Prozent stimmen nicht. Wir müssen sparen, doch die Prozent-Zahl ist viel kleiner als die im Artikel genannte. Ich weiss nicht, wie der Autor Christof Moser darauf kommt.

Künftig brauchen Sie aber weniger Ausland-Redaktoren in Zürich: Bis vor einigen Tagen waren es noch sechs, schon jetzt wird eine 50-Prozent-Stelle gestrichen.

Das stimmt: Im Ausland ist eine Person ins Ressort Inland verschoben worden. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass wir im Ausland nun Synergien mit der «Süddeutschen» haben und Zürich weniger Leute benötigen. Aber es ist nun einmal so: Wir haben immer weniger Ressourcen und müssen damit gleichzeitig neue Angebote anbieten, viele davon online. Unser Ziel ist, dem Leser ein gutes Produkt liefern zu können. Ich finde diese Strategie richtig. Im Fall der «Schweiz am Sonntag» wird eine ganze Ausgabe eingestellt.

Überlegt sich Tamedia ebenfalls, die SoZ zu streichen oder erhoffen Sie sich nun neue Leser?

Die «SonntagsZeitung» ist seit diesem Herbst die meistgelesene Sonntagszeitung der Schweiz und für Tamedia ist das immer noch ein gutes Geschäft, daher wäre eine Wochenendausgabe keine gute Idee. Durch das Ende der «Schweiz am Sonntag» hoffen wir, mehr Leser gewinnen zu können.

Sprechen wir noch über den «Züritipp». Dort haben Sie die Stelle des Filmkritikers gestrichen.

Ja, dieser Redaktor geht in Pension. Wir haben entschieden, diese Stelle nicht mehr wiederzubesetzen. Im gemeinsamen Kultur-Ressort von Tagi und SoZ haben wir zwei Filmkritiker. Diese beiden arbeiten ab sofort auch für den Züritipp. Das gehört dazu: Am einen Ort müssen wir sparen, an einem anderen bauen wir neue Stellen auf, so zum Beispiel im neuen Video-Team.

Wie lange wird es den «Züritipp» noch geben: Glauben Sie an eine Zukunft für diese Publikation?

Es gibt ganz klar ein Bedürfnis nach Informationen über Veranstaltungen, Kritiken zu Konzerten oder Restaurantberichten. Beim Züritipp sind keine Veränderungen geplant.

Bei all den Sparmassnahmen: Einige Mitarbeiter ärgert es, dass Sie ihnen sogar Word gestrichen haben.

Wir haben nicht Word gestrichen, sondern wechselten vor einem Jahr von Microsoft-Office zu Google-G-Suite. Wir arbeiten neu mit Gmail, Google Docs und Google Drive. Das hat insbesondere in der Zusammenarbeit Vorteile. Vorher war es zum Beispiel nicht möglich, vor unterwegs auf Daten zuzugreifen oder gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten.

Ist es nicht heikel, wenn Google die Themenplanung oder Recherchen Ihrer Redaktion mitlesen kann?

Google liest natürlich nicht mit. Ob nun Google Docs oder Word, beide Angebote sind heute cloudbasiert und unterscheiden sich punkto Vertraulichkeit überhaupt nicht. Ich sehe nicht, warum Google Docs problematischer sein sollte als das neue Word.

Misstrauen erweckt, dass alle Mitarbeiter ihre private Handynummer Google mitteilen müssen für einen Sicherheitscode.

Ja, es hat Diskussionen gegeben, auch wenn das so nicht stimmt. Die Handynummer im Tamedia-Account zu hinterlegen, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, um wie beim E-Banking die Sicherheit zu erhöhen. Wer seine Handynummer nicht eingeben will, kann sich auf sein Bürotelefon anrufen lassen oder eine Code-Liste ausdrucken. Wer das Handy für seine geschäftlichen Mails benutzen will, braucht aber ein Sicherheitszertifikat, damit die vertraulichen Dokumente geschützt sind, falls das Handy gestohlen oder verloren wird.

Und wer das nicht will, kann ein Geschäftshandy verlangen?

Das hat damit nichts zu tun. Ich würde jedem empfehlen, das private oder das Geschäfts-Handy so zu schützen, wie das Tamedia nun umsetzt, nämlich mit einem Pin und mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.