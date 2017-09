Die Redaktion von «20 Minuten» sucht per 1. Januar 2018 einen «Leiter (w/m) 90%», so steht es in einem Stelleninserat von Tamedia. Dabei geht es um die Nachfolge von Roman Hodel, seit 2013 Leiter des Zürich-Ressorts (persoenlich.com berichtete). Er führt derzeit ein Team von drei Redaktoren.

«Roman Hodel wechselt auf den 1. Januar 2018 zur ‹Luzerner Zeitung›», sagt Tamedia-Sprecherin Nicole Bänninger auf Anfrage. Der 44-Jährige suche eine neue Herausforderung und kehre nun nach Luzern zurück. Bei der «Luzerner Zeitung» werde Hodel als Redaktor im Ressort Stadt/Region Luzern arbeiten. (cbe)