SRG, SWI swissinfo.ch und die Auslandschweizer-Organisation ASO haben ihre erfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit im Rahmen einer zeitgemässen Vereinbarung erneuert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Vereinbarung führe die Grundstrukturen für ein effizientes Zusammenspiel von ASO, SRG und swissinfo.ch auf – für die Strategie wie für das Angebot. Ziel ist die gegenseitige Unterstützung zum Wohl der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Konkret soll das für zwei Kooperationsbereiche gelten.

Publizistische Zusammenarbeit

Vereinbart ist laut Mitteilung der regelmässige Austausch von Inhalten zwischen der Online-Plattform swissinfo.ch und dem Publikationsorgan der ASO, der «Schweizer Revue». Damit sollen die jeweiligen Zielgruppen noch besser informiert werden können. Geplant sei auch eine stärkere Zusammenarbeit bei publizistischen Aktionen, etwa an nationalen Feiertagen oder besonderen Anlässen. Auf sozialen Medien soll die Sichtbarkeit der Angebote dank Cross-Promotion erhöht werden.

Gemeinsame Aktionen

Zudem werden Synergien im Bereich des Online-Marketings genutzt, wie es weiter heisst. Bei Anlässen und Projekten für die Fünfte Schweiz würden die Partner gemeinsame Aktionen organisieren, die gegenseitige mediale Präsenz durch Banner und Verlinkungen stärken.

Die drei Parteien stehen gemäss Mitteilung zu ihrer Unabhängigkeit von Politik und Wirtschaft, zur Medienfreiheit, zu einem glaubwürdigen Journalismus sowie zu Vielfalt und Kreativität in der Arbeit am Programm und an den Online-Angeboten. In der erneuerten Zusammenarbeit sollen die Unabhängigkeit und Identität beider Partner gewahrt bleiben. (pd/tim)