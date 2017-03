Der «SonntagsBlick» hatte in jüngster Zeit einige Neuzugänge zu verzeichnen, unter anderem Fabian Eberhard und Reza Rafi, die beide von der «SonntagsZeitung» zu Ringier wechselten (persoenlich.com berichtete).

Nun steht die Nachfolgeregelung bei Tamedia fest. Fabienne Riklin und Roland Gamp verstärken das «SonntagsZeitungs»-Team, wie Tamedia-Sprecherin Eliane Loum gegenüber persoenlich.com bestätigt. Wann die beiden starten, sei noch offen.

Fabienne Riklin war fünf Jahre lang Nachrichtenredaktorin bei der «Schweiz am Sonntag» (jetzt «Schweiz am Wochenende»). Ihr Spezialgebiet sind laut Loum gesellschaftspolitische Recherchen. 2010 bis 2012 war die heute 32-Jährige Reporterin für den «Blick» und den «SonntagsBlick» und zuvor Redaktorin bei der Gratiszeitung «News». 2008 bis 2010 absolvierte sie die Diplomausbildung am MAZ.

Roland Gamp war seit 2011 Reporter bei «Blick» und «SonntagsBlick». Er zeichnete sich besonders durch investigative Recherchen in den Themengebieten Extremismus und Sicherheit aus. Von 2009 bis 2011 arbeitete der 29-Jährige für das Regionalressort des «Zürcher Unterländer». Er hat einen Bachelor in Multimedia Production von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. (cbe)